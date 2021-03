Mehrere hundert Menschen haben sich in der Region mit Aktionen am Klimastreik der "Fridays for Future"-Bewegung beteiligt. In Heidelberg nahmen laut Polizei rund 550 Menschen an einer Fahrraddemo teil. Mehr als 300 Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses, um gegen die Förderung fossiler Brennstoffe und eine aus ihrer Sicht verfehlte Klimapolitik zu protestieren. Auch dort wurde auf dem Fahrrad demonstriert. Die Strecke führte durch die Mannheimer Oststadt und Neckarstadt zum Alten Messplatz. Auch in Speyer und Neustadt gingen hunderte corona-konform auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren.