Die "Klima Arena" in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und das Ludwigshafener Unternehmen Digital Hub Rhein-Neckar haben beschlossen, zusammenzuarbeiten. Beide Organisationen wollen nach eigenen Angaben die Aufmerksamkeit für den Schutz der Umwelt und des Klimas verstärken. Gemeinsame Aktionen und Projekte zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit würden sich in der Entwicklung befinden. Die "Klima Arena" in Sinsheim will Themen zum Klima, der Umwelt oder zu erneuerbaren Energien in Ausstellungen greifbarer machen.