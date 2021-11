Mann schlägt Achtjährigen auf Schulweg

In Viernheim (Kreis Bergstraße) ist ein achtjähriger Junge von einem erwachsenen Mann geschlagen und verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Das Kind sei am 1. November mit seinem Bruder und einem Freund auf dem Nachhauseweg von der Schule gewesen. Während die Jungen miteinander gealbert hätten, sei ein älterer Mann auf die Kinder zugegangen und habe dem Achtjährigen unvermittelt ins Gesicht und in den Bauch geschlagen. Der Junge wurde dabei im Gesicht verletzt. Nach Aussagen der Kinder war der Mann in Begleitung einer Frau. Er habe eine Brille getragen und graue Haare. Die Polizei sucht Zeugen.