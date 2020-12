"Platz da für die nächste Generation", heißt das Motto der Kinder-Fahrrad-Demo "Kidical Mass" am Sonntagnachmittag in Heidelberg. Auf einer abgesperrten Strecke von fünf Kilometern können Kinder mit ihren Familien Menschen für eine nachhaltige Mobilität begeistern. Sie beginnt am Uniplatz und endet bei der Stadtbücherei. Solche Demos finden am gesamten Wochenende in über 90 deutschen Städten sowie in Belgien, England, Österreich und der Schweiz statt.