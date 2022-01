per Mail teilen

Die Feuerwehr hat am späten Donnerstagnachmittag einen Kellerbrand in einem Wohnhaus in Sinsheim-Rohrbach (Rhein-Neckar-Kreis) gelöscht. Laut Polizei war der Brand gegen 17 Uhr ausgebrochen. Auslöser waren vermutlich Schweißarbeiten. Durch den Funkenflug hatten im Keller gelagerte Holzteile Feuer gefangen. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.