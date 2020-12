per Mail teilen

Bei einem Kellerbrand in einem Mannheimer Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt-Ost ist ein Mensch verletzt worden. Die Person ist nach Angaben der Feuerwehr mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. In dem Keller hatten ein Papierstapel sowie Einrichtungsgegenstände gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.