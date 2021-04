per Mail teilen

Das Test-Center des Rhein-Neckar-Kreises in Reilingen wird ab kommenden Mittwoch nur noch PCR-Tests anbieten und keine Antigen-Schnelltests mehr. Das teilte das Gesundheitsamt mit. Grund ist, dass mittlerweile in fast allen Kommunen eigene Schnelltests angeboten werden. Die zuverlässigeren PCR-Tests gibt es in Reilingen künftig nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung.