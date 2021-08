In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gibt es ab sofort keine Beschränkungen mehr bei der Besucherzahl. Das hat die Stadt Mannheim mitgeteilt. Sie bezieht sich dabei auf die angepasste Corona-Verordnung des Landes. Nichtgeimpfte Personen müssen nun einen negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorweisen, wenn sie jemanden besuchen wollen. Bislang durfte in Krankenhäusern nur ein Besucher pro Tag zu einem Patienten, in Pflegeeinrichtungen waren es zwei. Dort besteht auch keine An- und Abmeldepflicht mehr für Bewohnerinnen und Bewohner.