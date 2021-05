per Mail teilen

Der Deutsche Fußball-Bund leitet wegen der Aktion für einen todkranken Fan kein Verfahren gegen den SV Waldhof Mannheim ein. Damit gebe es auch keine Strafe, sagte ein Sprecher des Fußball-Drittligisten dem SWR. Beim Heimspiel der Mannheimer gegen den VfB Lübeck durfte ein unheilbar kranker Waldhof-Fan das Spiel seines Lieblingsvereins im Stadion verfolgen und sich anschließend mit Spielern fotografieren lassen. Der DFB sah darin einen Verstoß gegen das Corona-Hygienekonzept und forderte eine Erklärung des Vereins an. Nachdem die Mannheimer diese an den DFB gesandt hatten, verzichtete der Verband jetzt auf eine Strafe. Der Fan ist inzwischen an seiner Krankheit verstorben.