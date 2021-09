18-Jähriger stürzt vom Dach

Ein 18-Jähriger ist in Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei war er gemeinsam mit anderen Jugendlichen unerlaubt in einen Rohbau eingestiegen. Gegen Mitternacht hatten die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren die Baustelle betreten. Dabei stiegen einige von ihnen auf das oberste Geschoss und das Dach. Als sie über das Dach liefen, brach der 18-Jährige durch eine Öffnung, stürzte in die Tiefe und schlug auf dem Betonboden auf. Ein 14-Jähriger verständigte den Rettungsdienst. Über die Schwere der Verletzungen liegen der Polizei derzeit keine Informationen vor. Gegen drei junge Leute wird nun wegen Hausfriedenbruchs ermittelt.