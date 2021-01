Ein selbstgebauter Böller ist einem 16-Jährigen in Sinsheim zum Verhängnis geworden. Der Knaller explodierte- der Jugendliche erlitt Verbrennungen an Gesicht, Hals und Oberkörper. Laut Polizei war der Jugendliche auf dem Heimweg von der Arbeit, als er den Böller anzündete. Sein 26-jähriger Arbeitskollege, der selbst unverletzt blieb, half ihm beim löschen der Flammen an Haaren und Jacke. Der 16-Jährige kam in ein Krankenhaus. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Zimmers fanden die Beamten Gegenstände, die der Jugendliche offenbar zur Herstellung der Böller verwendet hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.