Jugendlicher Champagner-Dieb in Haft

Die Polizei hat einen 16-Jährigen festgenommen, der sich offenbar auf den Diebstahl von Champagner spezialisiert hatte. Er soll in einem Supermarkt in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zwölf Flaschen Champagner im Gesamtwert von fast 700 Euro gestohlen haben. Laut Polizei werden dem 16-Jährigem weitere Diebstähle in Lebensmittelmärkten in Rheinland-Pfalz und Bayern vorgeworfen. Auch dort soll er es auf Champagner abgesehen haben. Die Beute hatte einen Wert von weit über tausend Euro. Weil der Jugendliche keinen festen Wohnsitz hat, wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.