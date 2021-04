John Deere will seinen Beschäftigten einen zusätzlichen Corona-Bonus zahlen. Das teilte der Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen in Mannheim mit. Demnach gibt es zusätzlich zu dem tariflich vereinbarten Corona-Bonus von 500 Euro eine Einmalzahlung von 700 Euro. Das betreffe die gewerblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Anwesenheit im Betrieb zu mehr als 80 Prozent erforderlich war. Alle anderen erhalten laut der Mitteilung einen reduzierten Betrag. Das Management sei von der Sonderzahlung ausgenommen. Die Zahlung sei eine Anerkennung für Flexibilität, Engagement und Risikobereitschaft der Beschäftigten. Darüber hinaus arbeiteten die Werksärzte am Standort Mannheim an einem internen Impfkonzept.