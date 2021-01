Das neue Jahr hat nach Angaben der zuständigen Polizeistellen von der Vorderpfalz bis in den Neckar-Odenwald-Kreis weitgehend ruhig begonnen. Der Großteil der Bevölkerung habe sich an die Corona-Regeln gehalten. Das Polizeipräsidium Mannheim hatte nach eigenen Angaben in seinen insgesamt 17 Revieren in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis bedeutend mehr Beamtinnen und Beamte im Dienst als sonst. Es habe mit 570 zwar nicht viel weniger Einsätze als in anderen Jahren gegeben, aber die Zahl der silvestertypischen Delikte wie Ruhestörungen, Körperverletzungen und Schlägereien habe deutlich abgenommen, so die Polizei. Die Rettungskräfte mussten zu insgesamt sechs Bränden unter anderem in Mannheim, Heidelberg und Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ausrücken.