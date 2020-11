In Mannheim ist am Donnerstagabend das Festival „innomake“ zu Ende gegangen. Dabei standen Online-Veranstaltungen zu nachhaltigen Innovationen im Mittelpunkt. Der Workshop zur Ausgeh-Kultur, der Web-Talk zu Kultur & Innovation und das Design Forum mit Teilnehmern Mannheim, Toulon und Tel Aviv seien sehr gut angenommen worden, heißt es vom Veranstalter NEXT Mannheim. Insgesamt hätten sich hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den vergangenen zehn Tagen angemeldet und eingeklickt. Es ging um technische, soziale, kulturelle oder ökologische Neuheiten.