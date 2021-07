In letzter Sekunde haben zwei Männer im Bahnhof Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Betrunkenen aus dem Gleisbett gerettet. Jetzt sucht die Polizei einen der Retter.

Nach Angaben der Polizei hatte einer der Männer am Mittwochabend gesehen, dass ein Mann im Gleisbett lag. Der 41-Jährige war betrunken. Der Retter versuchte zunächst allein, ihn aus dem Gleisbett zu heben - das gelang ihm aber nicht.

Rettung in letzter Sekunde

Ein 21-Jähriger, der ebenfalls am Meckesheimer Bahnhof stand, erkannte die Situation und sah, dass die S-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Er eilte dem anderen Retter zu Hilfe. Gemeinsam konnten die beiden den alkoholisierten Mann aus dem Gleisbett heben. Sie verhinderten in letzter Sekunde ein Unglück, so die Polizei.

Wer war der andere Retter in Meckesheim?

Als die Polizei am Meckesheimer Bahnhof ankam, war einer der Retter nicht mehr da. Der 21-Jährige wartete bei dem alkoholisierten Mann, der sich leicht im Gesicht verletzt hatte. Die Polizei bittet den unbekannten Helfer, sich beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.