Seit Dienstag können auch für die Kreisimpfzentren Termine gebucht werden. Online oder telefonisch. Berechtigt sind erstmal über 80-Jährige, Pflegebedürftige und medizinisches Personal. Doch an manchen Stellen hakt es - noch.

Online lassen sich die jeweiligen Impfzentren auswählen. Es gibt Termine für Weinheim, Sinsheim, Heidelberg-Pfaffengrund und Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) zu buchen. Allerdings: Die Termine in diesen Zentren sind online bereits alle vergeben.

Telefonische Terminvereinbarung

Zudem gibt es die zentrale Nummer, die 116 117. Die meisten buchen zur Zeit noch Termine für Verwandte oder Bekannte, die das aufgrund ihres Alters nicht so gut können. Viele berichten von Warteschleifen oder dass sie aufgefordert wurden, es später erneut zu versuchen. Andere berichten davon, dass ihnen gegenüber gesagt wurde, Termine seien noch nicht eingepflegt.

Online-Terminvergabe läuft besser

Insgesamt scheint die Online-Terminvergabe besser zu funktionieren als die telefonische Option. Das geht über die zentrale Seite Impfterminservice.de. Man bekommt einen Code per SMS geschickt und wird dann, wenn man berechtigt ist, freigeschaltet zur Terminbuchung. Ohne Übung, nicht ganz so einfach. Deshalb gibt es an dieser Stelle auch Kritik. Viele ältere Menschen sind bei diesem Schritt auf Hilfe angewiesen.

So wie hier im Kreis-Impfzentrum in Weinheim sieht es im Augenblick an vielen Stellen aus: Alles ist organisiert. Jetzt läuft die Terminvergabe. Sobald mehr Impfstoff verfügbar ist, werden diese Stühle alle besetzt sein. SWR

Kommunen unterstützen teilweise bei Terminauswahl

Es gibt aber Kommunen, die Hilfe anbieten. Zum Beispiel in Weinheim. Hier unterstützt der Stadtseniorenrat, der eine Telefonhotline eingerichtet hat. Auch die Städte Leimen oder Schwetzingen bieten Unterstützung bei der Anmeldung zur Impfung an. In Schwetzingen haben sich laut Stadt auch schon viele Senioren gemeldet und über Probleme berichtet. Eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises sagte gegenüber dem SWR, man könne aber rund um die Uhr anrufen und solle davon auch Gebrauch machen. Die 116 117 ist nämlich 24 Stunden geschaltet.

Etwas Hoffnung auf mehr Termine gibt es aber: Wenn ausreichend Impfstoff verfügbar sei, könne auch mit der vollen Kapazität geimpft werden, so die Kreis-Sprecherin gegenüber dem SWR.