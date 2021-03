per Mail teilen

Das Kreisimpfzentrum in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) impft wieder mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Bereits abgesagte Termine für Samstag und Montag sind ab sofort wieder gültig, das teilte das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises mit. Ausgefallene Termine werden am Ostermontag nachgeholt. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte am Donnerstag nach der kurzzeitigen Aussetzung die weitere Verimpfung des Impfstoffs von Astrazeneca empfohlen.