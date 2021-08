Die Stadt Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) bietet am Dienstag eine Impfaktion an, die sich an alle, vor allem aber an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, richtet. Um 9:30 Uhr geht es los. Wie die Stadt mitteilte, brauchen Impfwillige keinen Termin. Die Aktion richtet sich an alle ab 12 Jahren. Bis 15 Uhr wird in der Stadthalle geimpft, es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und von Biontech - für Kinder und Jugendliche - zur Verfügung.