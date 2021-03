Nach dem zwischenzeitlichen Stopp werden die Impfungen mit Astrazeneca heute und morgen in Impfzentren der Region wieder aufgenommen. Im Spezial-KreisImpfzentrum in Mannheim auf dem Maimarktgelände geht es wie vor dem Stopp geplant weiter. Die Stadt Mannheim teilt mit, dass Termine wieder stattfinden, die für die Impfung mit Astrazeneca geplant waren. Eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Impfstoffen gebe es nicht. Das Zentrale Impfzentrum in Heidelberg auf dem Gelände des Patrick-Henry-Village startet ebenfalls wie geplant mit den Astrazeneca-Impfungen. Die beiden Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim beginnen erst morgen wieder mit Astrazeneca, der Vorlauf sei nach der gestrigen Entscheidung zu kurz gewesen, sagte ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises.