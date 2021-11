Der Bioinformatiker und Direktor des Europäischen Bioinformatik Instituts (EMBL-EBI), Rolf Apweiler, hält die neu entdeckte Sars-CoV-2-Variante aus Südafrika für hochgefährlich. Noch sei in Europa keine neue Variante untersucht worden. Aber Forschende in Heidelberg stehen in engem Austausch. mehr...