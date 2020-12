per Mail teilen

Das Amtsgericht in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen 37-jährigen Autofahrer unter anderem wegen eines illegalen Autorennens zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt, außerdem wegen Fahrens ohne Führerschein und wegen vorsätzlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das erklärte ein Gerichtssprecher auf Nachfrage. Der Mann hatte sich im vergangenen Sommer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der A 6 geliefert. Als ihn die Beamten schließlich stoppten, fanden sie in seinem Fahrzeug auch Amphetamin, Kokain und einen Schlagring.