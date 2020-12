Die Industrie- und Handelskammern aus der Region sehen einen steigenden Bedarf an Gewerbeflächen. Im Zusammenschluss der IHK Metropolregion Rhein-Neckar haben sie eine stärkere Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene gefordert. Unter anderem beziehen sich die IHK Rhein-Neckar und die IHK Pfalz auf eine neue Gewerbeflächenstudie, aus der hervorgeht, dass der Bedarf an freien Flächen bis 2035 in der Metropolregion weiter steigt - und zwar laut den IHK-Vertretern jedes Jahr in einer Größenordnung von rund 90 Fußballfeldern.