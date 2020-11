Quadratmeter-Regel für Läden und Geschäfte zur Eindämmung der Pandemie

Die Dezember-Regeln für den Handel sehen nach der Entscheidung von Mittwoch so aus: In kleineren und mittleren Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern darf sich weiterhin höchstens eine Person pro zehn Quadratmetern Verkaufsfläche befinden. In größeren Geschäften oder Kaufhäusern ist geplant: Auf einer Fläche von mehr als 800 Quadratmeter darf sich höchstens eine Person pro 20 Quadratmetern aufhalten.