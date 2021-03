per Mail teilen

Die IHK-Rhein-Neckar begrüßt die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen, den Einzelhandel sofort wieder zu öffnen. Mit dieser Gerichtsentscheidung sei bestätigt worden, dass die Beschränkungen des Einzelhandels nicht vereinbar mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz seien, so IHK-Präsident Manfred Schnabel. Es sei gut, dass Regierungshandeln durch Rechtsprechung korrigiert werden könne. Corona-Maßnahmen müssten dem verfassungsrechtlich garantierten Gleichheitsgrundsatz genügen. Vor den Corona-Beratungen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten seien das aktuelle Urteil in Nordrhein-Westfalen ebenso wie das Urteil des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes vom 9. März wichtige Richtigstellungen. Schnabel bekräftigt die Forderung der IHK und des Einzelhandels bald wieder öffnen zu dürfen.