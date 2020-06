Rund 2.300 Beschäftigte aus dem Bereich der IG Metall Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar haben sich an einer Beschäftigtenbefragung beteiligt. Fast die Hälfte der Befragten aus 100 Betrieben in der Region war oder ist in Kurzarbeit. Die Menschen sind unter anderem zu den Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz, Kinderbetreuung, Arbeitsplatzsicherheit und Kurzarbeit befragt worden. Viele befürchten, dass sich wegen der Corona-Krise Einkommen und Arbeitsbedingungen verschlechtern. Der Arbeitsschutz, heißt es von Seiten der IG Metall Mannheim, sei weitgehend gewährleistet. Allerdings bleibe Kinderbetreuung ein großes Thema. Die IG Metall wird die Ergebnisse der Befragung jetzt in den Betrieben vorstellen.