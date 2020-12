per Mail teilen

Das ehemalige Hotel Atlanta in Schwetzingen ist fertig saniert und kann wieder als Unterkunft für Geflüchtete genutzt werden. Das hat die Stadt bekannt gegeben. Noch vor Weihnachten sollen die Geflüchteten wieder im Hotel einziehen. Nach der Sanierung ist dort Platz für 65 Menschen. Die Sanierungsarbeiten haben über ein Jahr gedauert. Im Hotel Atlanta war im August 2019 ein Feuer ausgebrochen. Dadurch war gesamte Gebäude unbewohnbar geworden. Auslöser für den Brand war ein technischer Defekt. Zwischenzeitlich waren die Geflüchteten in einem Ausweichquartier in Hockenheim untergebracht.