Im Prozess gegen einen 24-Jährigen Mann wegen versuchten Mordes am Mannheimer Landgericht hat die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten gefordert. Die Verteidigung plädierte auf einen Schuldspruch wegen gefährlicher Körperverletzung und forderte ein mildes Urteil. Bei dem Streit in Weinheim im vergangenen Sommer ging es um die Schwester des 24-jährigen. Ihr Ex-Freund soll mit dem Versenden freizügiger Bilder der Frau deren Ehre verletzt haben. Bei einem Treffen soll der Angeklagte dem Ex-Freund ein Teppichmesser in Hals und Oberkörper gerammt und ihm mit einem Stein auf den Kopf geschlagen haben. Das Urteil soll am 16. April gesprochen werden.