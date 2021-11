Psychosoziale Hilfe nach der Flutkatastrophe

Die Psychosoziale Notfallversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis hat Betroffene und Helfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz betreut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in der vergangenen Woche vier Tage im Krisengebiet im Ahrtal. Nach der verheerenden Flutkatastrophe mit 144 Toten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen benötigten die Betroffenen nicht nur Unterstützung beim Aufräumen und Wiederaufbau, sondern vor allem auch im psychosozialen Bereich – so das Landratsamt. Die Helferinnen und Helfer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis kümmerten sich um die Betroffenen. Zur Aufgabe gehörte es aber auch, Einsatzkräfte zu betreuen.