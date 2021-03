Sechs bis sieben Personen sollen in Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) laut Polizei am Dienstagabend mit Schlagstöcken und Metallstangen aufeinander losgegangen sein. Dabei seien auch Autos beschädigt worden. Als die Polizei eintraf, seien alle Beteiligten geflüchtet. Einen Tatverdächtigen nahm die Polizei dann noch am Abend in Weinheim fest, später aber wieder freigelassen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.