Der Verband für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH) mit Sitz in Mannheim rechnet in den kommenden Monaten mit einem Heizölpreis zwischen 55 und 60 Euro pro 100 Liter. Dabei mache sich die neue staatliche CO2-Bepreisung bemerkbar. Mit der Corona-Krise war der Preis für Heizöl Mitte des Jahres auf fast 40 Cent pro Liter abgestürzt. Weil die Öltanks der Kunden gefüllt sind, dürfte die Nachfrage nach Heizöl in diesem Jahr sinken, so der Verband. Die Preise bleiben zunächst wohl günstig. Dem Verband zufolge leben in Baden-Württemberg noch rund ein Drittel der Menschen in Häusern und Wohnungen, die mit Öl geheizt werden.