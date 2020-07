Bei einem Unfall auf der Landesstraße 535 bei Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Sonntagnachmittag ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Mannheim ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er an einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert. Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang untersuchen. Laut Polizei wurde der Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Straße voll gesperrt. Die beiden Insassen des beteiligten Autos erlitten laut Polizei einen Schock.