Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat die Print Media Academy gegenüber des Heidelberger Hauptbahnhofs verkauft - an eine luxemburgische Investmentgesellschaft. Als Preis nennt das Unternehmen einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Die wenigen Mitarbeiter, die zuletzt in Heidelberg waren, seien bereits 2020 an den zentralen Standort Wiesloch/Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) umgezogen, heißt es in einer Mitteilung. Firmensitz und Repräsentanz in Heidelberg sollen aber in angemieteten Räumen in der Print Media Academy bleiben.

Print Media Academy in Heidelberg Imago Volker Preußer

Print Media Academy vor 20 Jahren eingeweiht

Die Heidelberger Druckmaschinen AG trennt sich damit weiter von Ballast. Die Print Media Academy war vor 20 Jahren als Vorzeigeobjekt des Weltmarktführers im Bereich Offset-Druckmaschinen eingeweiht worden. Sie sollte Schulungszentrum für Druckmaschinenanwender und andere Kunden der Heidelberger Druckmaschinen werden. Schulungen und Meetings waren aber in der Corona-Krise nicht möglich.

Gebäude erst vor wenigen Jahren gekauft

Das Unternehmen hatte das Haus mit dem prägenden S-Printing Horse vor der Tür erst 2017 gekauft und war bis dahin selbst nur Mieter.

Viele Mitarbeiter haben Jobs verloren

Durch die zunehmende Digitalisierung im Druckgewerbe begann ein Strukturwandel in der Druckbranche, unter dem auch das Heidelberger Unternehmen massiv zu leiden hatte.

In mehreren Wellen wurden über Jahre hinweg tausende Mitarbeiter entlassen, das Werksgelände in Wiesloch/Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) wird nur noch zu einem kleinen Teil genutzt. Große Teile des Geländes sind an einen Investor aus Tschechien verkauft worden, der dort andere Gewerbe- und Industriebetriebe ansiedeln will.

dpa Bildfunk picture alliance / Uwe Anspach / dpa

Gallus-Verkauf gescheitert

Der ebenfalls geplante Verkauf der Gallus-Gruppe, eines Teils der Heidelberger Druckmaschinen - für 120 Millionen Euro an ein Schweizer Unternehmen - ist in diesen Tagen geplatzt.

Heideldruck braucht aber Liquidität für den weiteren Umbau und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Jahr für Jahr fallen Verluste an, auch wenn diese jüngst verringert werden konnten.

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen kostet an der Börse nur noch etwas über einen Euro.