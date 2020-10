Ab Montag werden in Heidelberg wieder 1.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger telefonisch zu ihrer Stadt befragt. Es ist die jährliche sogenannte Heidelberg-Studie. Wie wohl fühlen Sie sich in der Stadt? Welche Verkehrsmittel nutzten sie? Wie erleben sie die Corona-Pandemie? Was sind die wichtigsten Probleme in Heidelberg. Fragen wie diese werden Heidelbergerinnen und Heidelbergern ab 16 Jahren gestellt. Die Umfrage werde streng anonym durchgeführt heißt es aus dem Rathaus, die Teilnahme ist freiwillig. Die Ergebnisse sollen Mitte 2021 veröffentlicht werden, sie dienten dazu, die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu messen und etwa empfundene Defizite offenzulegen. Die Studien zur Lebenssituation in Heidelberg werden seit 1994 durchgeführt.