Vor 60 Jahren hat Amnesty International seinen Kampf für Menschenrechte begonnen. Ortsgruppen weltweit sammeln Unterschriften für die Freilassung politisch Inhaftierte und beteiligen sich an Kampagnen gegen Rassismus, Diskriminierung und die Todesstrafe. In Deutschland sind über 800 Gruppen aktiv - auch in Ladenburg und Schriesheim. mehr...