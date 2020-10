In Heidelberg laden knapp zwanzig öffentliche und private Kunsteinrichtungen am Sonntag zum sogenannten Kunstsonntag ein. Den ganzen Tag über gibt es freien Eintritt in Museen, wie etwa das Kurpfälzische Museum oder die Sammlung Prinzhorn. Außerdem öffnen Galerien und Kunstvereinigungen - beispielsweise die Edition Staeck in der Altstadt oder das Haus am Wehrsteg in Neuenheim.