Die Stadt öffnet in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Verein für soziale Dienste von Montag an ihr Winter-Notquartier im Stadtteil Rohrbach. Bis Anfang April gibt es dort zusätzlich acht Übernachtungsplätze für Wohnungslose, die ihren Lebensmittelpunkt in Heidelberg haben. Die Zahl der Übernachtungsplätze ist im Vergleich zum Vorjahr wegen der Corona-Gefahr reduziert. Es gebe aber auch noch Verfügungswohnungen, die ergänzend genutzt werden könnten. Für wohnungslose Menschen gibt es in Heidelberg nach Angaben der Stadt viele Unterkünfte, unter anderen 80 Plätze bei Obdach e.V., bis zu 70 Plätze im Wichernheim und weiterer kleinere Angebote darunter auch spezielle Plätze für wohnungslose Frauen.