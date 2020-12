Die Stadt Heidelberg prüft derzeit, ob in Straßencafés und Biergärten ausnahmsweise wieder Heizpilze aufgestellt werden können. Hintergrund ist, dass die Außengastronomie derzeit coronabedingt boomt, weil hier das Infektionsrisiko deutlich geringer ist. So könnte die Freiluftsaison in der Gastronomie weit in den Herbst hinein verlängert werden. In Heidelberg dürfen nach städtischen Angaben auf öffentlichen Flächen ausschließlich Tische, Stühle und Sonnenschirme aufgestellt werden. Jetzt hat die Stadtverwaltung entsprechende Anfragen aus der Gastronomie erhalten und prüft diese Möglichkeit. Bei Außenbewirtschaftungen auf privaten Flächen hat die Stadt dagegen "keine Regelungsbefugnis“.