per Mail teilen

Heidelberg hat in Baden-Württemberg die geringste Privatwagen-Dichte. Das hat die Stadt mitgeteilt. Auf 1.000 Einwohner entfallen knapp 320 Autos privater Halter. Damit habe in Heidelberg nur rund einer von drei Bürgern ein Privatauto - im Landesdurchschnitt sei es jeder Zweite. Die Stadt führt das auf ihre Verkehrsplanung zurück. Mit Bus und Bahn oder dem Fahrrad komme man in Heidelberg schnell ans Ziel.