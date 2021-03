Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat zwei aus Syrien stammende Männer festnehmen lassen, die am deutschen Staat vorbei ein Banksystem für schnelle Geldtransfers ins Ausland betrieben haben sollen. Mit dem sogenannten "Hawala-Banking" sollen die beiden 26 Jahre alten Männer über 150.000 Euro umgesetzt haben, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. n diesem illegalen Finanzsystem geben Kunden in Deutschland Geld ab, das ins Ausland transferiert werden soll. Sobald das Geld in Deutschland da ist, schicken die "Hawala-Banker" Nachrichten etwa via dem Messengerdienst "Whatsapp" ins Zielland, wo dann aus einem dort liegenden Geldtopf an den Empfänger das Geld ausgezahlt wird.