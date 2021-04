per Mail teilen

Der Kampfmittelräumdienst hat am Mittwochabend in Lorsch (Kreis Bergstraße) eine Handgranate gesprengt. Eine 14-Jährige hatte die Granate im Bereich des Skaterparks gefunden und sofort die Polizei alarmiert. Die eintreffenden Beamten räumten daraufhin sowohl den angrenzenden Hundepark als auch den Skaterpark, indem sich rund 20 Kinder und Jugendliche befanden und sperrten den Bereich ab. Nachdem der Kampfmittelräumdienst die amerikanische Granate untersucht hatte, entschieden sich die Experten sie zu sprengen. Die Absperrung wurde bis an das angrenzende Wohngebiet erweitert. Gegen 18:25 Uhr sprengten sie die Handgranate dann ohne Probleme.