Die Hallenbadsaison beginnt - in der Region allerdings wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt. In Mannheim ist beispielsweise die Zahl der Plätze in den vier Hallenbädern beschränkt. So ist zum Beispiel das Herschelbad für Schwimmer geöffnet - Dampfbad und Sauna bleiben allerdings geschlossen. Dafür startet heute eine Ausstellung zum 100. Geburtstag des Jugendstil-Hallenbads. Zu sehen sind Fotos von Benedikt Hild, der kleine Miniaturfiguren groß ins Szene setzt. In allen vier Mannheimer Hallenbädern gelten die normalen Öffnungszeiten. Online-Reservierungen gibt es nicht. In Heidelberg öffnen das Hallenbad Köpfel und das City-Bad wieder. Hier sind maximal 60 Schwimmer zugelassen. Und: Hier muss man sich online vorab registrieren. Außerdem öffnet beispielsweise das Salinarium in Bad Dürkheim wieder. Hier dürfen maximal 75 Menschen die Schwimmhalle nutzen.