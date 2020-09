Das Landgericht Darmstadt hat eine 43-jährige Frau zu 2 Jahren und 4 Monaten Haft wegen schwerer Brandstiftung verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung der Frau in der Psychiatrie an. Sie hatte in ihrem Haus in Wald-Michelbach (Kreis Bergstraße) einen Vorhang angezündet. Das Feuer griff auf das restliche Haus über.