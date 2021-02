Im Prozess um großangelegten Schmuggel von Marihuana hat das Landgericht Heidelberg einen 30 Jahre alten Mann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Seine Komplizin erhielt zwei Jahre auf Bewährung. Das Verfahren gegen eine weitere mutmaßliche Komplizin war am Donnerstag abgetrennt worden, weil sie sich in Quarantäne begeben musste. Die Staatsanwaltschaft sieht die drei Chinesen als Teil einer größeren internationalen Bande, die Pakete mit Marihuana in Spanien mit vier bis 14 Kilogramm gepackt hat. Von dort gingen sie dann mit normalen Paketdienstleistern nach Heidelberg. Dort hatten die Verurteilten mehrere Wohnungen angemietet. Das Marihuana wurde dann an Zwischenhändler weitergegeben.