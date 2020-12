Auf Antrag der Heidelberger Staatsanwaltschaft ist Haftbefehl gegen zwei 24 und 26 Jahre alte Männer erlassen worden. Sie stehen im dringenden Verdacht, am Sonntag in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe in der Heidelberger Altstadt verwickelt gewesen zu sein. Der Vorwurf: Versuchter Totschlag. Ein 20-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass einer der Tatverdächtigen mit einem Messer zugestochen hat. Die Verdächtigen sollen den 20-Jährigen in der Nacht gegen 3:30 Uhr absichtlich angerempelt haben, um einen Streit zu provozieren. Beide Tatverdächtige waren zunächst geflüchtet, die Polizei konnte sie aber kurz darauf festnehmen.