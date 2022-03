per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Biblis (Kreis Bergstraße) acht Gullydeckel ausgehoben und sie auf die Gehwege gelegt. Außerdem steckten sie einen Metallpfosten als Hindernis in eines der Gullylöcher. Ein Bauzaun wurde als Hindernis auf die Straße gedreht. Einer der Gullydeckel war auf der Fahrbahn platziert worden, sodass ein Autofahrer darüber fuhr und sein Fahrzeug beschädigte. Die Polizei sucht Zeugen.