Hakan Günes wird neuer Bürgermeister von Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis). Der 27-jährige Jurist und Gemeinderat von der CDU gewann die Wahl mit fast 53 Prozent der Stimmen. Sandhausens parteiloser Kämmerer Timo Wangler erhielt am Sonntag knapp 44 Prozent der Stimmen und lag damit wie schon bei der Wahl vor zwei Wochen hinter Günes. Damals hatte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Deshalb mussten die Bürgerinnen und Bürger in Sandhausen noch einmal an die Wahlurne. Der neue Bürgermeister Hakan Günes tritt am 1. Juli sein Amt an und wird damit Nachfolger seines Parteikollegen Georg Kletti, der nicht mehr kandidierte.