In der Region öffnen ab Montag Grundschulen und Kitas, außerdem gibt es Wechsel-Unterricht in den Schul-Abschlussklassen. Dabei gelten strenge Hygiene-Regeln. Außerdem sollen sich alle Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher zweimal pro Woche auf eine Corona-Infektion testen lassen können. In einigen Kommunen kann sich das Personal direkt in seiner Einrichtung auf das Coronavirus testen lassen, wie in Mannheim, Weinheim und Hemsbach. Anderswo muss sich das Personal dagegen laut Schulamt in Apotheken oder bei Hausärzten testen lassen. In der vergangenen Woche hat das Rote Kreuz in Mannheim mehrere Lehr- und Kita-Kräfte für die Schnelltests geschult. Sie geben ihr Wissen an das Kollegium weiter.