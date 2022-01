Grundkette an Fähre gerissen

Der hohe Wasserstand des Neckars ist nicht der einzige Grund, warum die Fähre zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) derzeit still steht. Hauptursache ist, dass die Grundkette, an der das Fährschiff über den Fluss gezogen wird, kaputt gegangen ist. Nach Angaben von Thea-Patricia Arras von der Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist die rund 180 Meter lange Kette in der Mitte des Neckars gerissen und nicht zu reparieren. Mittlerweile sei aber eine neue Kette bestellt worden. Sie soll laut Gemeindeverwaltung in wenigen Tagen geliefert werden, so dass die Fähre voraussichtlich Ende kommender Woche wieder den Betrieb aufnehmen kann.