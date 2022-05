Grube Marie startet in Saison

Nach der Corona-bedingten Zwangspause öffnet erstmals das Weinheimer Bergwerk, die Grube Marie, wieder ihre Tore für Besucher. Der Stollen im Stadtteil Hohensachsen wurde Ende April von der Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald geprüft und instandgesetzt. An jedem vierten Samstag im Monat können Besucher nun wieder in die Grube einfahren, immer nachmittags ab 14 Uhr. Pro Führung können zehn Besucher die Bergbauwelt des späten Mittelalters und des 18. Jahrhunderts erkunden, so die Stadt Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). In der Grube wurde im Mittelalter Blei und Silber geschürft, im 18. Jahrhundert wurde sie erneut in Betrieb genommen.